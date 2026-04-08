Su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere per un 34enne di Vittoria, ritenuto, allo stato degli atti e nella presente fase, gravemente indiziato di lesioni personali aggravate ai danni di un 42enne concittadino. L’indagine, condotta dai carabinieri della Stazione di Scoglitti, è scaturita dal grave episodio avvenuto nella tarda serata del 29 gennaio scorso in un bar del borgo marinaro, dove, per un presunto “sguardo di troppo”, sarebbe esplosa una violenta aggressione. Secondo la ricostruzione investigativa, l’uomo avrebbe invitato la vittima a uscire dal locale e, senza proferire parola, l’avrebbe colpita con un pugno di estrema violenza al volto, facendola rovinare a terra, per poi infierire con numerosi calci. Le ferite riportate sono state giudicate guaribili in oltre 40 giorni. Il tempestivo intervento di alcuni avventori ha impedito conseguenze ancora più gravi. I militari, avvalendosi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e delle testimonianze di chi ha assistito ai fatti, hanno trasmesso all’Autorità giudiziaria un compendio degli elementi raccolti, ritenuti sufficienti per l’emissione del provvedimento restrittivo. Considerata la pericolosità sociale del 34enne e il rischio di reiterazione di reati analoghi, il giudice ha ritenuto necessaria l’applicazione della misura cautelare in carcere, disponendone la traduzione presso la casa circondariale di Ragusa. Le contestazioni dovranno essere verificate nel contraddittorio tra le parti. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vige il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.