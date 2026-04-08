Un nuovo sinistro stradale si è verificato oggi, il secondo nel giro di poche ore nel territorio comunale. L’incidente è avvenuto lungo la Modica–Pozzallo, nei pressi di una stazione di servizio, e ha coinvolto un’autovettura e un furgone. Le cause dello scontro sono in fase di accertamento. L’impatto ha provocato rallentamenti alla circolazione con code in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica. Non si registrano feriti gravi: solo lievi contusioni e danni materiali.