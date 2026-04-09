Su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di un 42enne residente ad Acate, ritenuto gravemente indiziato di ripetute violazioni del regime degli arresti domiciliari cui era sottoposto per reati contro il patrimonio.
Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Acate, che in più occasioni hanno accertato l’assenza dell’uomo dalla propria abitazione senza giustificato motivo.
Nel corso dei numerosi controlli, l’indagato non è stato trovato in casa, rendendosi così responsabile di reiterati allontanamenti non autorizzati, per i quali non è risultato sufficiente il semplice ripristino della stessa misura.
Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente.
“Tutte le ipotesi accusatorie dovranno trovare conferma allorché verrà instaurato il contraddittorio tra le parti.”
Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e, per l’indagato, vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva.