Momenti di paura nel pomeriggio di oggi all’ingresso della città. Un incidente stradale, che ha visto coinvolti un’autovettura e un mezzo pesante, si è verificato nei pressi del campo sportivo comunale. Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze raccolte sul posto, l’impatto è avvenuto in una zona cruciale per la viabilità cittadina, proprio a ridosso delle aree residenziali che costeggiano l’impianto sportivo. Danni visibili sulla fiancata e sul muso di un’autovettura di colore chiaro, segno di un impatto che ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i soccorritori per prestare le prime cure agli occupanti dei veicoli. Presenti anche le forze dell’ordine per effettuare i rilievi di rito e gestire il traffico, che ha subito rallentamenti significativi in entrata e in uscita dal centro abitato. Traffico rallentato nell’area interessata per permettere la rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza della carreggiata. Le autorità sono attualmente al lavoro per accertare le responsabilità e l’esatta dinamica dello scontro. Fortunatamente, nonostante la spettacolarità dell’impatto, la situazione sembra essere sotto controllo.