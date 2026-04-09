La vicenda di Vittorio Tasca, l’86enne noto alle cronache come “l’anziano fracassone” di via dei Miracoli, si è conclusa nel modo più tragico. L’uomo è morto in ospedale dopo essere stato soccorso in seguito a un grave gesto autolesionistico.

Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, Tasca avrebbe aperto una bombola del gas all’interno della propria abitazione, tentando contemporaneamente un’altra forma di autolesionismo. L’allarme è scattato immediatamente: sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. L’anziano è stato trovato in condizioni critiche, intubato e trasferito d’urgenza in ospedale, dove è stato mantenuto in vita con respirazione artificiale. Nonostante gli sforzi dei sanitari, è deceduto poco dopo.

Una storia che da mesi agitava il quartiere

Tasca era diventato suo malgrado un personaggio noto a livello locale e nazionale. Da oltre un anno i condomini della palazzina di via dei Miracoli denunciavano rumori continui, musica ad alto volume e comportamenti molesti provenienti dal suo appartamento, una situazione che aveva attirato anche l’attenzione di programmi televisivi e testate nazionali.

Le tensioni erano sfociate in episodi sempre più complessi, compresa l’aggressione con spray urticante a una giornalista della “Vita in Diretta” durante un servizio sul caso.

Il percorso giudiziario e il tentativo di tutela

Il 3 aprile scorso, appena pochi giorni prima del tragico epilogo, il Tribunale di Ragusa aveva tenuto un’udienza per la nomina di un amministratore di sostegno, che sembra sia stato nominato questa mattina, misura richiesta per tutelare l’anziano e gestire una situazione ormai divenuta ingestibile sia per lui sia per i residenti.

La comunità di Scicli, che negli ultimi mesi aveva seguito con crescente preoccupazione l’evolversi della vicenda, ora si ritrova a fare i conti con un finale che nessuno avrebbe voluto.