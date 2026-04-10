Prosegue anche per l’anno scolastico 2025/26 il tour dei volontari di Fare Verde Vittoria, in sinergia con l’associazione Italia Nostra, nelle scuole di Vittoria, con conferenze e dibattiti dedicati ai temi dell’ecologia e della tutela ambientale.

Il 9 aprile ha preso avvio un nuovo percorso di educazione ambientale con gli alunni del centro di istruzione per adulti, ospitato presso l’Istituto comprensivo “G. Caruano”; seguirà un secondo appuntamento il 14 aprile.

L’incontro si è configurato come un confronto paritario tra volontari, studenti e docenti, ricco di spunti di riflessione sulle emergenze quotidiane che affliggono l’area: un territorio martoriato da decine di discariche abusive e da comportamenti incivili che deturpano l’ambiente e l’immagine del comprensorio.

I volontari hanno sottolineato: “La multirazzialità presente in aula, anche con oggettive difficoltà comunicative, non ci ha fatto desistere dal ribadire e condividere concetti basilari per avviare un reale cambiamento; acquisire un senso di appartenenza al territorio, comprendere e reagire al danno economico che il territorio subisce a causa di irriducibili barbari, la convinzione unanime che abbiamo il dovere morale di rispettare l’ambiente se vogliamo un presente e un futuro migliore, ognuno facendo la sua parte. Non ultimo per importanza, l’incontro è terminato con un utile ripasso su come fare una efficace differenziata, non dimenticando che i rifiuti ben differenziati sono risorsa economica. Il pianeta al collasso ha bisogno di scelte sostenibili non più rinviabili.”