Fine settimana di grande attesa per l’Asd Giarratana Volley, che domani, sabato 11 aprile, scenderà in campo con entrambe le sue formazioni in due gare decisive per il prosieguo della stagione. Nel campionato di Serie C, la squadra maschile, allenata da Gianluca Giacchi, giocherà alle 19 contro l’Exongraphic Astra Stadium Catania, formazione attualmente terz’ultima in classifica. Un match che, almeno sulla carta, vede i giarratanesi favoriti, forti del secondo posto e di un percorso quasi impeccabile, ma che proprio per questo richiede massima concentrazione. Giacchi lo ribadisce con chiarezza: «Sono partite da affrontare con attenzione assoluta. Loro verranno qui senza pressioni e questo li rende ancora più pericolosi. Noi dobbiamo imporre il nostro gioco e mantenere la mentalità che ci ha portati fin qui. Il pubblico può darci una spinta fondamentale».

Poche ore prima toccherà invece, nel campionato di Serie D, alla formazione femminile, allenata da Saro Corallo, impegnata alle 16,30 contro il Fitness Solarino. Una sfida che vale molto più dei tre punti: con una vittoria, infatti, il Giarratana Volley avrebbe la possibilità concreta di superare proprio il Solarino, diretto concorrente nella corsa alle prime posizioni del girone. Corallo guarda alla gara con determinazione e fiducia: «Sappiamo che è una partita chiave. Le ragazze stanno crescendo e hanno consapevolezza dei propri mezzi. Servirà lucidità nei momenti decisivi e tanta aggressività. Giocare in casa, davanti alla nostra gente, può fare la differenza». A unire le due sfide è l’appello del presidente Salvatore Pagano, che invita tutta la comunità a stringersi attorno alle squadre in un sabato che potrebbe segnare la stagione: «I ragazzi e le ragazze stanno dando tutto. Meritano un palazzetto pieno e caloroso. Invito tifosi, famiglie e appassionati a partecipare numerosi. Il sostegno del pubblico è parte della nostra identità e può davvero cambiare l’inerzia delle partite».