Si è conclusa con grande partecipazione la 3ª edizione di Night with Drums, l’evento organizzato dal circolo culturale Giovanni Verga di Vizzini e interamente dedicato al mondo della batteria.

La serata, svoltasi l’8 aprile, ha riunito sul palco quattro straordinari batteristi, offrendo al pubblico un viaggio coinvolgente attraverso le molteplici declinazioni della batteria moderna.

Tra i protagonisti Giuseppe Pennacchio, musicista originario di Monterosso Almo, che ha confermato ancora una volta la sua riconosciuta sensibilità musicale, la tecnica raffinata e la capacità interpretativa che negli anni lo hanno reso un punto di riferimento nel panorama percussivo. La sua presenza ha rappresentato un motivo di orgoglio per l’intero territorio ibleo.

Accanto a lui si sono esibiti Gaetano Di Giacomo, Andrea Sciacca e Samuele Verga, completando un quartetto capace di alternare stili, atmosfere e linguaggi musicali, mantenendo sempre alta l’energia e l’attenzione del pubblico. Le loro performance hanno dato vita a una serata intensa, ricca di ritmo, virtuosismi e momenti di autentica condivisione artistica.

Una serata che ha celebrato la passione per uno degli strumenti più affascinanti della scena contemporanea, lasciando negli spettatori l’entusiasmo e la vibrazione tipica delle grandi occasioni.