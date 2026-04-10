Momenti di paura questa mattina a Modica, quando un giovane è precipitato dal ponte Caitina compiendo un volo di circa trenta metri. Un impatto devastante, che ha immediatamente fatto scattare l’allarme e mobilitato un imponente dispositivo di soccorso.

Le cause della caduta restano ancora da chiarire. Carabinieri e polizia hanno raggiunto rapidamente la zona, avviando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e comprendere se si sia trattato di un gesto volontario, di un incidente o di un malore improvviso.

Determinante l’intervento dei vigili del fuoco, che si sono calati nella scarpata sottostante il ponte per raggiungere il giovane, trovato ancora in vita nonostante la gravità delle ferite. L’operazione di recupero è stata complessa: l’altezza del ponte e la conformazione impervia dell’area hanno reso ogni movimento delicatissimo.

Una volta riportato in superficie, è stato immediatamente richiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’elicottero del 118 ha trasferito il giovane al Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stato affidato alle cure dei medici in condizioni critiche.

L’incidente ha avuto ripercussioni anche sulla viabilità: il traffico nel quartiere Sorda è andato in tilt per oltre un’ora, con lunghe code e rallentamenti mentre i soccorritori operavano sul posto.

La comunità modicana resta in attesa di aggiornamenti sulle condizioni del giovane, mentre le forze dell’ordine continuano a lavorare per fare piena luce su quanto accaduto.