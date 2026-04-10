Questa mattina, lungo la trafficata via Nazionale, all’altezza dell’intersezione con via Trani, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura in fase di immissione sulla carreggiata principale e uno scooter impegnato nel sorpasso.

In base alle prime ricostruzioni, la dinamica sarebbe riconducibile a una combinazione di “cortesia stradale” e manovre imprudenti.

Un automobilista stava uscendo da via Trani per svoltare su via Nazionale quando un’altra vettura, già in coda nel traffico intenso, si è fermata per cedergli il passo e consentirgli l’ingresso.

Proprio in quell’istante, uno scooterista, mentre superava la fila di veicoli fermi sulla corsia di sinistra, è sopraggiunto con la visuale parzialmente coperta dalle auto in sosta.

L’ostacolo alla visibilità ha impedito ai due conducenti di avvistarsi per tempo, rendendo l’impatto inevitabile.

Il giovane alla guida del ciclomotore è stato sbalzato dalla sella ed è caduto sull’asfalto.

I passanti e gli automobilisti coinvolti hanno prestato subito i primi soccorsi.

Poco dopo è intervenuta un’ambulanza del 118: il personale sanitario ha assistito il ragazzo sul posto e ne sta valutando le condizioni, che, secondo quanto emerge, non sembrerebbero gravi.