Questa mattina la Polizia di Stato ha celebrato il 174° anniversario della propria fondazione, all’insegna del motto “Esserci sempre”. La cerimonia si è svolta nella suggestiva cornice dell’auditorium San Vincenzo Ferreri, a Ragusa Ibla, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. In apertura, il prefetto Tania Giallongo e il questore Salvatore Fazzino hanno deposto una corona d’alloro presso il monumento situato all’esterno della Questura, in omaggio ai caduti della Polizia di Stato.

Per l’occasione sono stati trasmessi i messaggi del Presidente della Repubblica, del ministro dell’Interno e del capo della Polizia; la lettura è stata affidata a personale del Corpo che, dopo un lungo servizio, è recentemente andato in quiescenza. Nel suo intervento, il questore di Ragusa ha illustrato le attività svolte e i risultati conseguiti nell’ultimo anno dalle diverse articolazioni della Polizia nella provincia, rendendo merito all’impegno e al sacrificio di tutte le donne e gli uomini in divisa. Professionalità e dedizione che hanno valso anche il conferimento di riconoscimenti a operatori distintisi in particolari servizi. All’evento hanno preso parte anche le famiglie dei poliziotti, sottolineando un momento significativo di vicinanza tra la cittadinanza e la Polizia di Stato.