Giornata speciale per Vittoria e per l’intera tifoseria biancorossa: martedì 14 aprile, alle ore 20, sarà svelato il nuovo murale dedicato alla Curva Sud “Turi Ottone” nell’area esterna dello stadio “Gianni Cosimo”. L’intervento regala allo spazio urbano un nuovo punto di riferimento visivo, valorizzando il quartiere e rinsaldando il legame tra città e squadra. L’iniziativa nasce dalla stretta collaborazione tra FC Vittoria e i sostenitori biancorossi, uniti dalla medesima passione e da un forte senso d’identità. Da questa sinergia prende forma un progetto che trasforma il piazzale dello stadio in un vero e proprio “tempio della passione”, segno concreto del profondo rapporto tra club, tifoseria e territorio.

“Questo murale è il manifesto della nostra fede – dichiara il gruppo UV93 –. Sudore, passione e cuore hanno dato vita a un simbolo visibile di appartenenza, un luogo dove lo stadio e la città parlano la stessa lingua: quella del tifo, del sostegno e della comunità”. L’assessore allo Sport, Fabio Prelati, sottolinea la portata dell’iniziativa: “È la prova concreta che squadra, tifosi e istituzioni possono fare fronte comune. Il murales celebra Turi Ottone, simbolo autentico del tifo biancorosso e figura profondamente legata alla storia sportiva e sociale della città, ma soprattutto vittima innocente di mafia. Ricordarlo attraverso un’opera che rimarrà nel tempo significa non soltanto onorare la passione di un tifoso che ha amato questi colori, ma anche ribadire con forza i valori della legalità, della memoria e dell’impegno civile che una comunità deve custodire e trasmettere alle nuove generazioni”. L’opera arriva in un momento cruciale della stagione: il FC Vittoria è in piena corsa verso i playoff e il calore del pubblico potrà rivelarsi determinante. “Stiamo creando una base visiva e simbolica per un tifo compatto e caloroso – aggiunge il gruppo organizzato UV93 – pronto a diventare il dodicesimo uomo in campo. La città è unita e spingerà la squadra verso la vittoria finale”. Interviene anche il presidente del FC Vittoria, Vittorio Pinnolo: “Questo murale rappresenta molto più di un’opera artistica: è il segno concreto dell’amore che questa città nutre per i suoi colori. Il fatto che nasca dalla collaborazione tra società, tifosi e istituzioni dimostra quanto il Vittoria sia patrimonio dell’intera comunità. In un momento decisivo della stagione, sapere di avere alle spalle una tifoseria così passionale e un quartiere che si veste di biancorosso ci dà una spinta ulteriore. La Curva Sud ‘Turi Ottone’ è e sarà sempre il nostro dodicesimo uomo in campo”. La serata, aperta a tutta la cittadinanza, si preannuncia come una festa di colori, emozioni e calcio: stadio, quartiere e sostenitori si fonderanno in un unico grande cuore biancorosso, pronto a battere al ritmo dei playoff.