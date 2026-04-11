Sabato mattina, al mercato settimanale di Vittoria, si è svolta un’operazione coordinata che ha visto impegnati Guardia di Finanza e Polizia Locale, con l’obiettivo di contrastare l’abusivismo commerciale e garantire l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e fiscali. L’attività si è concentrata sul controllo dei titoli autorizzativi e sulla conformità delle merci esposte. Al termine degli accertamenti, il bilancio registra 11 operatori commerciali sottoposti a verifiche approfondite; il sequestro di 50 chilogrammi di prodotti deperibili, privi dei requisiti necessari alla vendita o della dovuta tracciabilità; e 9 sanzioni amministrative e tributarie comminate per diverse irregolarità riscontrate. L’iniziativa rientra in un più ampio programma di monitoraggio del territorio, volto a tutelare i consumatori, assicurando la sicurezza dei prodotti acquistati, e a salvaguardare gli esercenti che operano nel pieno rispetto della legalità.