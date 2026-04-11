In occasione dell’incontro di calcio Ragusa–Nuova Igea Virtus, gli agenti della Questura di Ragusa, impegnati nei servizi di ordine pubblico, hanno rinvenuto armi improprie riconducibili alla tifoseria ospite. I controlli erano stati potenziati alla luce della storica e accesa rivalità tra le due curve. Le operazioni di prefiltraggio hanno consentito di scoprire, a bordo di alcuni veicoli utilizzati dai sostenitori in trasferta, 16 mazze e bastoni realizzati in legno, metallo e PVC. La Digos ha immediatamente avviato le attività investigative per identificare i tifosi che avevano la disponibilità del materiale trovato.