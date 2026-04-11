Attimi di forte apprensione nel cuore del centro storico, in via Monte Campagna, ai piedi del colle su cui sorge il suggestivo Convento del Rosario (foto Assenza).

Un incendio è divampato all’improvviso sul terrazzo di un’abitazione, con il rischio concreto che la situazione degenerasse in tragedia.

A scongiurare il peggio è intervenuto tempestivamente una persona, che si trovava casualmente nei paraggi perché la madre abita nella zona.

Resosi conto del pericolo, ha soccorso senza esitazioni la proprietaria di casa, visibilmente sotto shock, portandola al sicuro.

Contestualmente ha allertato la sala operativa dei Vigili del Fuoco e, intuendo l’imminente rischio di corto circuito che avrebbe potuto propagare le fiamme all’interno e mettere in pericolo anche i soccorritori, ha individuato il contatore elettrico.

Trovandolo chiuso a chiave, ha rotto il coperchio esterno di protezione, raggiunto l’interruttore generale e interrotto l’alimentazione dell’edificio, neutralizzando un potenziale pericolo mortale.

Le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente complesse a causa della conformazione angusta delle stradine del centro storico, che ha impedito al mezzo antincendio di raggiungere direttamente il luogo del rogo.

I pompieri hanno quindi posizionato l’autobotte nel piazzale della chiesa di Santa Maria La Nova, punto noto per l’uscita del “Gioia”, e da lì, con notevole perizia, hanno collegato numerose manichette per coprire la distanza e convogliare l’acqua fino al quartiere in altura, riuscendo infine a domare le fiamme.

Le immagini delle bombole di gas investite dal calore testimoniano l’entità del pericolo corso.

Solo la sinergia tra l’intervento del privato cittadino e la professionalità dei vigili del Fuoco ha evitato danni ben più gravi all’intero isolato.

Secondo una prima ricostruzione, il rogo potrebbe essere partito da una caldaia esterna. Sono in corso gli accertamenti per stabilire con precisione le cause dell’incendio.