La 8ª Circoscrizione Lions di Ragusa promuove il Lions Day 2026, una mattinata dedicata alla prevenzione, alla salute e alla solidarietà che si terrà domani, domenica 12 aprile, dalle 9,30 alle 13, in piazza del Popolo (nella foto) a Vittoria. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Vittoria e con la collaborazione dell’Asp 7, è organizzata dai Lions Club dell’8ª Circoscrizione – Ragusa Host, Vittoria, Modica, Scicli Plaga Iblea, Comiso Terra Iblea e Ragusa Monti Iblei – sotto il coordinamento del presidente di circoscrizione Gigi Bellassai, con la collaborazione dei presidenti di zona Giuseppe Valvo e Biagio Ciarcià. La giornata rappresenta un importante momento di servizio alla comunità e offrirà gratuitamente numerosi screening sanitari: ecocolordoppler dei tronchi sovraortici, controlli per l’ipertensione arteriosa, valutazione delle abilità visive, prevenzione dei tumori della mammella, della cervice uterina e del colon-retto, screening del diabete, spirometria per la valutazione delle patologie polmonari, informazione sulla prevenzione dell’Herpes Zoster, oltre a dimostrazioni di primo soccorso e disostruzione delle vie aeree e attività dedicate al benessere nutrizionale.

Accanto ai servizi sanitari sarà attiva la raccolta di occhiali usati, storico service Lions che permette di recuperare e redistribuire ausili visivi alle popolazioni più fragili nei Paesi in via di sviluppo. La giornata sarà anche occasione di solidarietà concreta grazie a una raccolta fondi a favore della Casa Gialla di Scicli e a una raccolta fondi per i cani guida, prezioso sostegno all’autonomia delle persone non vedenti. Parteciperanno inoltre diverse realtà associative e di volontariato, tra cui i volontari della Protezione civile, il progetto Comunità Cardio-protetta, le volontarie e i cani del Canile, l’associazione San Vincenzo di Vittoria, Mk Onlus e numerose associazioni inclusive del territorio impegnate nella promozione dell’accessibilità e della partecipazione attiva delle persone con disabilità. Main sponsor dell’iniziativa sarà Sisifo, a conferma dell’importanza della collaborazione tra volontariato, istituzioni e mondo imprenditoriale. Alla manifestazione sarà presente anche il primo vicegovernatore Walter Buscema, che testimonierà la vicinanza del Distretto Lions a un appuntamento che ogni anno rafforza il senso di comunità e di servizio. Il Lions Day 2026 si conferma così un momento di grande coinvolgimento civico, in cui cittadini, associazioni e istituzioni si uniscono per promuovere la cultura della prevenzione, della solidarietà e dell’aiuto reciproco. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa.