Un incidente stradale si è verificato questa mattina al chilometro 4 della Strada Provinciale 16, in territorio di contrada Alcerito, lungo l’asse viario che collega Vittoria a Scoglitti. Due autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro che ha provocato il ferimento di entrambi i conducenti (foto Assenza).

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 provenienti da Vittoria e Scoglitti, che hanno prestato le prime cure ai feriti e provveduto al loro trasferimento in ospedale per gli accertamenti necessari.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale di Vittoria, impegnata nella ricostruzione della dinamica e nella gestione della viabilità durante le operazioni di soccorso.

Per il ripristino del manto stradale e la messa in sicurezza dell’area è intervenuta la S.A. Spa, concessionaria incaricata della manutenzione delle strade del Libero Consorzio di Ragusa.

La circolazione è tornata regolare dopo la rimozione dei mezzi incidentati e la completa bonifica della carreggiata.