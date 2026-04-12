A Chiaramonte Gulfi la giornata di oggi è stata segnata da un improvviso cedimento di alcuni alberi lungo la circonvallazione, un episodio che ha reso necessario l’intervento immediato delle autorità locali. La caduta delle piante ha infatti comportato l’interruzione totale della strada, chiusa per motivi di sicurezza al fine di evitare rischi per automobilisti e pedoni.

Sul posto sono intervenuti gli operatori comunali e le forze dell’ordine, vigili del fuoco e protezione civile, per delimitare l’area e avviare le prime verifiche. La circonvallazione, uno dei tratti più trafficati del paese, è rimasta bloccata per consentire la rimozione degli alberi e la messa in sicurezza della carreggiata. Le cause del cedimento non sono ancora state chiarite, ma non si esclude che le condizioni meteorologiche degli ultimi giorni possano aver indebolito le radici o la stabilità del terreno.

La chiusura ha inevitabilmente creato disagi alla circolazione, con deviazioni obbligatorie e rallentamenti. Il Comune invita alla prudenza e raccomanda agli automobilisti di seguire i percorsi alternativi indicati fino al completo ripristino della viabilità. A causa del forte vento, inoltre, è stato annullato il tradizionale “cuncursu” di Maria Santissima di Gulfi che si sarebbe dovuto tenere nel primo pomeriggio di oggi.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla necessità di monitorare costantemente il patrimonio arboreo nelle aree urbane e lungo le arterie stradali, soprattutto in zone collinari come Chiaramonte, dove vento e piogge possono incidere sulla stabilità degli alberi. Le operazioni di messa in sicurezza proseguiranno nelle prossime ore.