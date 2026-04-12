Polizia di Stato denuncia tre cittadini romeni durante controlli straordinari a Modica Nell’ambito delle ordinarie attività di pattugliamento, la Polizia di Stato ha denunciato tre cittadini di origine romena, di età compresa tra 21 e 35 anni. Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica, impegnati in un servizio straordinario di prevenzione nelle aree recentemente colpite da reati ai danni di esercizi commerciali e abitazioni private, hanno fermato un’autovettura con tre persone a bordo, il cui comportamento aveva insospettito il personale intervenuto. Dopo l’identificazione, i tre sono stati sottoposti a perquisizione personale e del veicolo. All’interno dell’auto sono stati rinvenuti diversi attrezzi da scasso, successivamente sottoposti a sequestro. Per tali motivi, gli uomini sono stati denunciati a piede libero e messi a disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa.