Lo sbarco avvenuto nelle prime ore della notte a Pozzallo ha riportato al centro dell’attenzione una delle pagine più delicate dei flussi migratori nel Mediterraneo: tra le 63 persone soccorse, due bambini sotto i 14 anni hanno viaggiato completamente soli, senza legami di parentela né con gli altri migranti né tra loro. Una condizione che, come spesso accade, apre interrogativi dolorosi sulle storie che li hanno spinti a partire e sulle vulnerabilità che li attendono.

Il gruppo era stato intercettato ieri sera, a circa 50 miglia a sud di Portopalo di Capo Passero, dalla motovedetta CP 311 della Guardia Costiera. L’arrivo in banchina è avvenuto intorno all’una. A bordo c’erano uomini provenienti da Bangladesh, Marocco, Egitto e Sudan, due donne e i due minori non accompagnati.

Le prime verifiche sanitarie, effettuate dal personale dell’Usmaf e dell’Asp, hanno confermato condizioni generali buone, con alcuni casi di scabbia e traumi lievi. In banchina erano presenti anche la Protezione civile e la Fondazione Migrantes per le procedure di accoglienza e la presa in carico dei più fragili.

Per i due bambini soli si attiveranno ora i percorsi previsti dalla normativa: tutela immediata, collocamento in strutture dedicate e l’avvio delle procedure per ricostruire, per quanto possibile, la loro storia e il loro futuro. Uno sbarco come tanti, ma che ricorda quanto il Mediterraneo continui a essere attraversato da vite giovanissime in cerca di protezione.