Intervento di soccorso in mare della Guardia Costiera di Pozzallo nelle prime ore di oggi a beneficio di un’imbarcazione a vela lunga circa 14 metri, sorpresa dal maltempo a quasi dieci miglia nautiche dalla costa e rimasta in balìa delle onde. L’allarme è scattato all’alba, quando la centrale operativa ha ricevuto una richiesta di aiuto dall’unico diportista a bordo. Il natante, colto dal peggioramento notturno delle condizioni meteomarine, presentava il motore in avaria e la velatura seriamente compromessa dalle violente raffiche di vento, risultando di fatto alla deriva.

La risposta della Guardia Costiera è stata immediata: sul punto è stata inviata la motovedetta CP 311, unità specializzata nelle attività di ricerca e soccorso (Sar). Nonostante mare agitato e vento sostenuto, l’equipaggio ha localizzato e raggiunto l’imbarcazione intorno alle 6.30.

Accertato che il diportista era in buone condizioni di salute, i militari hanno messo in sicurezza il mezzo e lo hanno trasferito verso il porto di Pozzallo. Le condizioni del mare non consentivano infatti un trasbordo in sicurezza dell’uomo. Le operazioni si sono concluse attorno alle 9 con l’ormeggio senza ulteriori criticità. Il diportista, seppur provato dall’esperienza, è risultato illeso.

Si coglie l’occasione per ricordare a tutti gli utenti del mare l’importanza di consultare i bollettini meteo prima di prendere il largo e di verificare l’efficienza della propria unità. Per le emergenze in mare restano sempre attivi il Numero Blu 1530 e il Numero Unico di Emergenza 112.