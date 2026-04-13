Grave incidente stradale, nelle scorse ore, nell’area portuale di Pozzallo: un anziano è ricoverato in condizioni critiche. Il sinistro ha visto coinvolti un ciclomotore e un mezzo pesante. Per cause ancora al vaglio delle autorità, lo scooter guidato da un 78enne originario della provincia di Trapani si è scontrato con un Tir condotto da un autotrasportatore di Modica.

L’impatto, di particolare violenza, ha sbalzato l’anziano dalla sella, facendolo cadere rovinosamente sull’asfalto.

I sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente, prestando le prime cure sul posto e predisponendo il trasferimento d’urgenza all’ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica. I medici hanno sciolto la prognosi in riserva a causa dei gravi traumi riportati. Illeso, sebbene in stato di shock, il conducente del mezzo pesante. La polizia locale di Pozzallo ha effettuato i rilievi tecnici per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e ha posto sotto sequestro entrambi i veicoli.

Gli agenti hanno inoltre messo in sicurezza l’area e regolato la viabilità, che ha subito forti rallentamenti in tutta la zona portuale per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi.