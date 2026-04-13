La polizia di Stato ha eseguito due provvedimenti nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di maltrattamenti in famiglia, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla violenza domestica.

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile di Ragusa hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura provvisoria della libertà vigilata nei confronti di un 46enne ragusano, resosi responsabile di reiterati maltrattamenti nei confronti della ex compagna. L’uomo, noto alle forze dell’ordine, che aveva tenuto un comportamento violento, in alcune occasioni aveva anche danneggiato beni di proprietà della donna.