Il Lions Club Ragusa Host si prepara a vivere una settimana di grande valore civico e ambientale, un percorso che unisce sensibilizzazione, formazione e azioni concrete dedicate alla sostenibilità. Un impegno che si inserisce nella visione del club e che tra i momenti più alti avrà, sabato prossimo, il convegno “Ambiente, responsabilità, azione: il futuro si costruisce oggi”, in programma alla sala Avis di Ragusa, un appuntamento che vedrà la partecipazione di esperti nazionali del settore energetico, ambientale e della legalità, insieme a rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine. Sarà un momento di confronto di alto profilo, pensato per offrire alla comunità strumenti di comprensione e consapevolezza sulle sfide ambientali del presente.

In attesa del convegno, il Lions Club Ragusa Host avvierà già da domani una serie di iniziative operative rivolte alla cittadinanza. Tra lunedì e martedì i soci, insieme all’assessore all’Ambiente del Comune di Ragusa, Gianni Giuffrida, saranno impegnati nella raccolta e nel conferimento dei materiali elettrici ed elettronici Raee presso il centro artigianale. Un gesto concreto che mira a favorire il corretto smaltimento dei rifiuti tecnologici, riducendo l’impatto ambientale e promuovendo comportamenti responsabili.

Tra martedì e mercoledì, invece, il club metterà a dimora diversi alberi nel parco di via Australia, contribuendo ad arricchire il patrimonio verde cittadino e a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della cura degli spazi pubblici. Un intervento che si inserisce perfettamente nel tema della tutela del paesaggio e del rispetto dell’ambiente, cuore anche del convegno di sabato.

«Questa settimana rappresenta per noi un momento fondamentale – afferma la presidente del Lions Club Ragusa Host, Carmen Occhipinti – perché unisce la riflessione all’azione. Il convegno di sabato offrirà una visione ampia e qualificata sulle sfide ambientali, mentre le iniziative di questi giorni ci permetteranno di tradurre quei contenuti in gesti concreti. La raccolta dei Raee e la piantumazione degli alberi sono attività semplici ma profondamente significative: raccontano il nostro modo di essere Lions, presenti, attivi e orientati al bene comune. Il futuro si costruisce oggi, e noi vogliamo farlo insieme alla città». In più, domenica 19 ci sarà la passeggiata ambientale alla scoperta delle sorgenti del territorio ibleo che il 15 marzo scorso non si era potuta tenere per le avverse condizioni meteo. Il Lions Club Ragusa Host invita la cittadinanza a partecipare, sostenere e condividere le iniziative, nella convinzione che la tutela dell’ambiente sia un percorso collettivo, capace di generare valore per l’intera comunità e di lasciare un segno positivo per le generazioni future.