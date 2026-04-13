È morto il settantottenne originario della provincia di Trapani rimasto coinvolto questa mattina in un grave scontro stradale nei pressi dell’area portuale di Pozzallo. L’uomo è deceduto poco dopo l’arrivo all’ospedale di Modica, a causa delle lesioni riportate. Il drammatico episodio si è verificato intorno a mezzogiorno sulla strada di accesso allo scalo marittimo pozzallese. Per ragioni ancora al vaglio delle forze dell’ordine, lo scooter guidato dall’anziano si è urtato violentemente con un mezzo pesante.

L’impatto è stato particolarmente severo: lo scooterista è stato sbalzato a terra. I presenti hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi, segnalando da subito la gravità della situazione. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure nel tentativo di stabilizzare il settantottenne, apparso in condizioni critiche, e ne hanno disposto il trasferimento d’urgenza verso il presidio ospedaliero più vicino. Nonostante gli sforzi, l’uomo è spirato poco dopo.

La polizia locale ha effettuato i rilievi e proceduto al sequestro dei veicoli coinvolti.