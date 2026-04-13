Rafforzati i controlli sul territorio da parte del Comando provinciale dei Carabinieri di Ragusa, con l’obiettivo di accrescere la percezione di sicurezza tra i cittadini.
Nell’ambito del prosieguo delle attività di contrasto ai reati predatori, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Vittoria, durante un servizio serale programmato, sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al Nue 112.
L’allarme riguardava la presenza di alcuni minorenni intenti a maneggiare una pistola nell’area antistante il punto vendita “McDonald’s” del Comune di Vittoria.
Giunti sul posto, gli operatori dell’Arma hanno identificato i presenti e proceduto a un accurato controllo di una minicar, di proprietà di uno dei ragazzi.
La perquisizione del veicolo, conclusasi con esito positivo, ha portato al rinvenimento, nel vano bagagli dell’auto di un sedicenne, di una pistola giocattolo priva del tappo rosso, immediatamente sottoposta a sequestro.
Il minore è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania.