Proseguono a Chiaramonte le intense giornate del solenne novenario in onore di Maria SS. di Gulfi, regina e patrona del centro montano ibleo, in un clima di profonda partecipazione e con un’atmosfera che, ora dopo ora, restituisce il senso più autentico della devozione popolare.

Ieri si è distinta la giornata dedicata ai trappitari: in serata la celebrazione eucaristica è stata presieduta dal predicatore, l’abate dom Ildebrando Scicolone, OSB, seguita dalla degustazione dell’olio.

Domani, mercoledì 15 aprile, la giornata sarà dedicata alle Donne e ai Portatori. Il programma prevede tre Messe: alle 7 presiederà don Graziano Martorana; alle 9 guiderà la liturgia padre Joseph Muamba Bulobo; alle 11 celebrerà don Mauro Nicosia, parroco della Madonna delle Grazie di Comiso, nel giorno del suo 25° anniversario di sacerdozio.

La giornata si concluderà alle 19 con la funzione animata dai portatori del simulacro della Madonna di Gulfi, durante la quale saranno ricordati i defunti dell’ultimo anno. Al termine, momento di condivisione comunitaria con la degustazione dei dolci preparati dalle donne e dei rustici offerti dall’associazione femminile “8 marzo”.

Giovedì 16 aprile sarà invece dedicato ai Pastori e alle Associazioni di volontariato. Anche in questo caso il calendario prevede un susseguirsi di celebrazioni: alle 7 la Messa presieduta da padre Joseph Muamba Bulobo; alle 9 quella guidata da don Graziano Martorana; alle 11 la liturgia presieduta da don Andrea Pomillo, vicario parrocchiale della chiesa dello Spirito Santo di Vittoria, anch’egli nel suo 25° anniversario di sacerdozio.

La celebrazione delle 19, animata dai pastori e dalle realtà del volontariato, sarà seguita dal trasferimento del simulacro di San Giuseppe, patrono della Chiesa universale, dalla Società di mutuo soccorso “Umberto I” verso la chiesa Madre. Parteciperanno le associazioni “Associazione Muti”, “Associazione Piano dell’Acqua”, “Associazione Giovanile Roccazzo” e l’Avis di Chiaramonte Gulfi, che offriranno anche la serata conclusiva.

«Questi giorni – afferma l’arciprete don Graziano Martorana – stanno mostrando ancora una volta la forza della nostra comunità. Le celebrazioni, la partecipazione delle famiglie, delle associazioni, dei portatori e dei tanti fedeli che si alternano in chiesa testimoniano un legame profondo con la nostra tradizione e con la Madonna di Gulfi. È un clima di fede autentica, di memoria condivisa e di fraternità che ci ricorda quanto sia prezioso ritrovarsi uniti attorno ai valori che ci appartengono. Ogni giornata ha un suo significato, un suo volto, una sua storia, e vedere la comunità rispondere con questa intensità è motivo di grande gioia».

Le celebrazioni proseguiranno nei prossimi giorni con lo stesso spirito di raccoglimento e partecipazione che sta caratterizzando l’intero novenario.