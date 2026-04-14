L’orchestra dell’istituto comprensivo “Giovanni Verga” di Comiso è stata selezionata per partecipare alla fase finale della 27ª edizione del GEef – Festival mondiale della creatività nella scuola, in programma a Sanremo dal 14, cioè oggi, al 17 aprile 2026. Gli studenti dell’indirizzo musicale sono partiti per raggiungere la città ligure e vivere un’esperienza di grande valore artistico e formativo, rappresentando la Sicilia in una delle manifestazioni internazionali più prestigiose dedicate ai talenti scolastici.

Per questa importante occasione, l’orchestra è composta da 35 alunni accompagnati dai loro docenti di strumento musicale: i professori Giuseppe Biazzo, responsabile della classe di chitarra e direttore d’orchestra; Giovanni Andrea Strada, docente di pianoforte e coordinatore dell’indirizzo musicale; Josè Massaro per il violino; Turi Di Natale per la chitarra; Federico Torrisi per il clarinetto; Maria Giovanna Speranza per il flauto; Massimo Piccione per la tromba; e Leandro Sortino per le percussioni. Il gruppo si esibirà sul palco del celebre Teatro Ariston con il brano Soul Bossa di Quincy Jones, una scelta che mette in risalto energia, ritmo e capacità interpretativa dei giovani musicisti comisani.

La partecipazione alla fase finale del festival è stata resa possibile anche grazie al contributo economico del Comune di Comiso e dell’assessorato all’Istruzione della Regione Siciliana, ai quali l’istituto rivolge un sentito ringraziamento per il sostegno e l’attenzione dimostrata verso un progetto che unisce creatività, formazione e valorizzazione del territorio. L’istituto comprensivo “Giovanni Verga” esprime grande orgoglio per il traguardo raggiunto dagli studenti e dai docenti, certi che l’esperienza di Sanremo rappresenterà un momento di crescita artistica e personale di straordinaria importanza.