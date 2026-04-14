Fine settimana di grande soddisfazione per l’Asd Giarratana Volley, protagonista in entrambe le categorie con risultati che confermano la solidità del progetto sportivo e la crescita continua del movimento.

La squadra maschile di Serie C ha archiviato la regular season con un’ulteriore prova di maturità, imponendosi 3-1 sull’Exongraphic Astra Stadium Catania e mettendo al sicuro il secondo posto in classifica a quota 51, frutto di 17 vittorie in 19 incontri. Un cammino di alto profilo che certifica la continuità del gruppo guidato da Gianluca Giacchi.

«Siamo orgogliosi del cammino fatto – afferma il tecnico Giacchi –. La squadra ha dimostrato carattere, equilibrio e una qualità di gioco che ci ha permesso di restare stabilmente ai vertici del girone. Ci apprestiamo a chiudere la stagione regolare con consapevolezza e con la soddisfazione di aver costruito un’identità forte.»

Sorrisi anche per la compagine femminile, impegnata nel Girone D di Serie D, vittoriosa 3-0 sul Fitness Solarino. Con questo successo, le ragazze si sono attestate al secondo posto con 38 punti, superando proprio il Solarino, e hanno centrato l’accesso agli spareggi Promozione Gold: un traguardo di rilievo per la società e per l’intero movimento pallavolistico giarratanese.

«Le ragazze stanno crescendo partita dopo partita – commenta l’allenatore Saro Corallo –. La vittoria di questa giornata è la conferma della loro determinazione e della capacità di mantenere alta la concentrazione nei momenti decisivi. Il gruppo è solido, unito e ha ancora margini di miglioramento.»

Il doppio esito del weekend rafforza la visione del club, che negli ultimi anni ha investito su tecnici qualificati, settore giovanile e programmazione. «Questi successi sono il frutto del lavoro di tutti – dichiara il presidente Salvatore Pagano –. La maschile ha disputato una stagione straordinaria e la femminile ha raggiunto un traguardo di rilievo con l’accesso agli spareggi Gold. Siamo orgogliosi dei nostri atleti, dei tecnici e di tutto lo staff. Giarratana sta dimostrando di poter competere con realtà più grandi grazie a passione, impegno e identità. Continueremo su questa strada, con l’obiettivo di far crescere ancora il nostro movimento.»