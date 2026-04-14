Nel quartiere Santa Andrea l’aria è cambiata. Quella che fino a poco tempo fa era una zona tranquilla, fatta di saluti tra vicini e routine familiari, oggi vive con un filo di inquietudine costante. I residenti raccontano di una situazione che, negli ultimi mesi, avrebbe richiesto più volte l’intervento delle forze dell’ordine: un uomo che continuerebbe a presentarsi nei pressi dell’abitazione di una famiglia del quartiere, con atteggiamenti insistenti e molesti capaci di turbare l’intera comunità.

Le pattuglie della polizia sarebbero già intervenute in diverse occasioni, chiamate dai cittadini spaventati da episodi che si ripetono e che, ogni volta, fanno crescere la tensione. «Non viviamo più sereni – spiegano alcuni abitanti –. Basta un rumore fuori posto e scatta l’allarme. Le famiglie sono stanche, preoccupate, e vorrebbero solo tornare alla normalità».

Il timore, ormai, non riguarda più soltanto la famiglia coinvolta, ma l’intero quartiere, che chiede un intervento deciso e risolutivo. La speranza è che la vicenda possa trovare presto una soluzione definitiva, restituendo a Santa Andrea quella quiete che per anni l’ha contraddistinta.

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte delle autorità, ma la situazione viene monitorata con attenzione. Intanto, i residenti restano in attesa, con il desiderio semplice e profondo di tornare a sentirsi al sicuro nelle proprie case.