Un volo Volotea partito da Verona e diretto a Comiso è stato costretto a invertire la rotta poco dopo il decollo, rientrando all’aeroporto di partenza. La segnalazione arriva da un utente della pagina Facebook Sicilia in volo, dove in pochi minuti si sono moltiplicate le testimonianze e le ipotesi sull’accaduto.

Secondo quanto riportato da alcuni passeggeri e da chi segue abitualmente il traffico aereo, la causa del rientro sarebbe un birdstrike, ovvero l’impatto con uno o più volatili. Un evento che, pur essendo previsto nei protocolli di sicurezza, può creare momenti di forte apprensione sia per chi si trova a bordo sia per chi attende notizie da terra.

La dinamica esatta non è ancora stata confermata ufficialmente, ma ciò che emerge è la complessità della situazione: un imprevisto che richiede decisioni rapide, valutazioni tecniche immediate e la massima prudenza da parte dell’equipaggio. In casi come questo, ogni scelta viene presa per garantire la sicurezza dei passeggeri, anche se significa interrompere il viaggio e tornare indietro.

Tra i commenti sui social prevalgono sollievo e preoccupazione: sollievo per l’atterraggio senza conseguenze, preoccupazione per un episodio che ricorda quanto fragile possa essere l’equilibrio del volo quando intervengono fattori esterni e imprevedibili.

Al momento si attendono comunicazioni ufficiali, mentre i passeggeri sono stati assistiti dal personale di terra. Resta l’immagine di un viaggio interrotto bruscamente e di una comunità – quella dei viaggiatori e degli appassionati di aviazione – che segue con attenzione ogni aggiornamento, consapevole che dietro un semplice rientro si nasconde spesso una gestione complessa e delicata.