A Chiaramonte Gulfi continuano con grande partecipazione i festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Gulfi, Regina e Patrona della città. La comunità sta vivendo giorni intensi, segnati da un forte senso di appartenenza e da una devozione che, anno dopo anno, si rinnova e si rafforza.

La giornata di ieri, dedicata ai Mugnai e Panificatori, ha visto un susseguirsi di celebrazioni molto partecipate. Le messe del mattino e quella serale hanno riunito fedeli di ogni età, mentre la presenza dei rappresentanti delle categorie protagoniste ha dato un significato ancora più profondo al momento comunitario. La conclusione della serata, con la tradizionale degustazione del pane offerto dai panificatori, ha trasformato la devozione in un gesto di condivisione semplice e autentico, come da tradizione chiaramontana.

L’attenzione ora si sposta alle prossime giornate del Novenario. Domani, giovedì, sarà dedicato ai pastori e alle associazioni di volontariato, con le celebrazioni eucaristiche del mattino e la messa serale animata proprio dalle realtà associative del territorio. Al termine, il simulacro di San Giuseppe sarà portato in chiesa Madre dalla società di mutuo soccorso “Umberto I”, in un momento sempre molto sentito dalla comunità. Alla serata prenderanno parte diverse associazioni locali, che offriranno anche un momento conviviale aperto ai presenti.

Venerdì sarà invece la giornata dei Masci, con le celebrazioni eucaristiche che scandiranno l’intera mattinata e la messa della sera, durante la quale verranno benedetti i bambini nati e battezzati dal 2025. Un appuntamento particolarmente atteso dalle famiglie, che vivono questo gesto come un affidamento alla protezione della Madonna di Gulfi. La serata sarà offerta dai Masci e, al termine, il simulacro di San Giuseppe farà ritorno alla società “Umberto I”.

«Questi giorni – afferma l’arciprete don Graziano Martorana – ci ricordano quanto Maria Santissima di Gulfi sia il centro spirituale e affettivo della nostra comunità. La partecipazione dei fedeli e delle associazioni è un segno di fede viva, che unisce e rafforza il nostro cammino». I festeggiamenti proseguiranno nei prossimi giorni con lo stesso clima di devozione, attesa e gratitudine che da sempre accompagna il rapporto tra Chiaramonte Gulfi e la sua amata Patrona.