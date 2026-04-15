Una mattinata che doveva essere come tante si è trasformata in un dramma lungo la litoranea che collega Donnalucata a Cava d’Aliga, nel territorio di Scicli. Una famiglia del posto è rimasta coinvolta in un incidente autonomo, quando l’auto su cui viaggiavano è finita fuori strada per cause ancora in fase di accertamento. A riportare le conseguenze più gravi è stata una bambina di 7 anni, che ha subito un violento trauma cranio-facciale.

I primi soccorsi sono stati prestati dal personale del 118, intervenuto immediatamente sul luogo del sinistro. La piccola è stata stabilizzata e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore Baglieri di Modica, dove sono stati effettuati gli accertamenti diagnostici iniziali. Le sue condizioni, però, hanno richiesto un intervento specialistico in un centro di riferimento per traumi pediatrici complessi. I medici hanno quindi disposto il trasferimento protetto all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove la bambina è arrivata nel pomeriggio. La prognosi resta riservata e l’équipe sanitaria sta monitorando costantemente l’evoluzione delle lesioni.