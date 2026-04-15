Un autocarro di grosse dimensioni a fuoco a Modica ha causato il caos sulla strada statale 115, la principale arteria che collega Modica a Ragusa, nei pressi di contrada Caitina. L’incendio, divampato improvvisamente pare a causa di un guasto tecnico, ha generato una densa colonna di fumo nero. Le fiamme hanno avvolto il vano motore del mezzo mentre transitava in direzione del capoluogo, costringendo il conducente a fermarsi a bordo carreggiata e richiedere l’intervento immediato dei soccorsi.

L’incendio ha richiesto il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco che stanno operando per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’autocarro. Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia di Stato e della polizia locale per gestire la viabilità e mettere in sicurezza l’area. Le autorità segnalano ancora traffico rallentato in uscita per Ragusa e lunghe code di auto fino al ponte Guerrieri (foto di repertorio).