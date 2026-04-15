Prosegue l’intensa attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato a Ragusa e in provincia, che nelle ultime ore ha portato alla denuncia di tre persone per differenti reati. In città, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Ragusa hanno deferito alla Procura della Repubblica un cittadino tunisino di 23 anni che, durante un accertamento, avrebbe opposto resistenza al personale in divisa, rispondendo così del reato di “resistenza a pubblico ufficiale”. Nel corso dell’ispezione personale, il giovane è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente ed è stato pertanto segnalato alla Prefettura competente. Analoghi controlli sono stati effettuati dalle Volanti dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Comiso e Modica. In due distinti interventi, un 19enne comisano e un 28enne modicano, fermati perché ritenuti sospetti, sono stati sottoposti a perquisizione: il primo aveva con sé un coltello, il secondo due taglierini. Entrambi sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica per possesso abusivo di armi. Il 19enne di Comiso è stato inoltre oggetto di segnalazione amministrativa al Prefetto per la detenzione di 0,8 grammi di hashish.