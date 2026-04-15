La Prefettura di Ragusa ha ospitato un incontro istituzionale tra il prefetto, Tania Giallongo, e una delegazione dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Ragusa, composta dal presidente Michelangelo Aurnia, dalla vicepresidente Tiziana Vitale e dal segretario Sergio Cassisi.

L’appuntamento ha rappresentato un momento di confronto particolarmente significativo, dedicato al ruolo strategico degli enti locali e alla necessità di valorizzarne funzioni, peculiarità e responsabilità. Al centro del dialogo, la volontà condivisa di approfondire tematiche comuni e consolidare sinergie operative, con l’obiettivo di garantire un supporto sempre più efficace ai territori e alle comunità.

«Presso il nostro Ordine – ha spiegato il presidente Aurnia – è attiva da anni una commissione dedicata agli enti locali. In questa prospettiva di collaborazione, abbiamo già programmato con il prefetto un incontro di approfondimento e studio per il prossimo mese di settembre, con relatori esperti del settore, dedicato alle novità della gestione contabile e ai controlli nelle amministrazioni locali». L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco a proseguire su un percorso di dialogo costante, fondato su collaborazione istituzionale, visione condivisa e attenzione concreta alle esigenze dei cittadini.