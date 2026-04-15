Andrà in onda mercoledì 15 aprile in coda al Tg di Studio Aperto delle 18:30, su Italia Uno, il servizio televisivo realizzato dalla giornalista Adele Costantini a Scicli in occasione della Cavalcata di San Giuseppe edizione 2026.

A darne l’annuncio il sindaco di Scicli Mario Marino. Ad accogliere la troupe Mediaset la Scicli Film Commission del Comune.

Il reportage andrà in onda all’interno di Studio Aperto MAG: è la seconda parte dell’edizione delle 18:30. Il servizio su Scicli è atteso quindi fra le 19:00 e le 19:25.