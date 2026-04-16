Una conferenza sui “Rischi in Rete” è stata promossa dal Club Kiwanis di Modica per domani, venerdì 17 aprile, dalle ore 9.10 alle ore 10.10 all’Istituto dell’Ips “Principi Grimaldi” di Modica.
L’incontro con gli studenti del primo anno sarà tenuto dal dott. Francesco Cannavà, psicologo, CTU del tribunale ed esperto in tematiche giovanili.
Il programma prevede i saluti della prof.ssa Claudia Terranova, dirigente scolastico I.P.S. “Principi Grimaldi”, della prof.ssa Pina Angelico, presidente del Kiwanis Club di Modica e del Dr. Antonio Davì, Luogotenente Governatore Kiwanis Distretto Italia San Marino Div. 3 Sicilia Sud-Est.