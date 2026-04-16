Gli agenti della Squadra Mobile di Ragusa, impegnati senza sosta nell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti hanno tratto in arresto in flagranza di reato, nel capoluogo ibleo, un ventenne italiano, con l’accusa di spaccio e detenzione di armi.

In particolare, i poliziotti hanno perquisito l’abitazione del giovane, che deteneva 47 grammi di cocaina e mezzo panetto di Hashish, oltre all’occorrente per il confezionamento delle dosi, alcune delle quali erano già pronte per essere immesse sul mercato illegale. E’ stata anche sequestrata la somma di 1625€, ritenuta provento dell’attività di spaccio.