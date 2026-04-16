Si è svolta sabato scorso la 75ª Assemblea ordinaria dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti – sezione territoriale di Ragusa, un appuntamento che rappresenta ogni anno un momento fondamentale di incontro, confronto e condivisione con i soci. Un’occasione per fare il punto sulle attività svolte, sulle sfide ancora aperte e sulle prospettive future dell’associazione.

La presenza delle istituzioni ha dato un valore aggiunto all’iniziativa. All’assemblea hanno partecipato l’onorevole Stefania Campo, deputato regionale, e l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Ragusa, Elvira Adamo, che con la loro vicinanza hanno testimoniato attenzione e sensibilità verso il lavoro portato avanti dall’Uici sul territorio.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche agli ospiti provenienti dalle altre sezioni provinciali e regionali: il vicepresidente regionale e presidente del Centro Helen Keller, Giuseppe Vitello, il presidente della sezione Uici di Agrigento, Nuccio Lo Monaco, e il vicepresidente della sezione di Siracusa, Carmelo Dimartino. La loro partecipazione ha confermato il clima di collaborazione e rete che caratterizza l’associazione a livello regionale.

«Questa assemblea – ha dichiarato il presidente Uici Ragusa, Salvatore Albani – è stata un momento di grande valore umano e associativo. La presenza delle istituzioni e dei rappresentanti delle altre sezioni ci incoraggia a proseguire con determinazione nel nostro impegno quotidiano. Per noi, la vicinanza di chi amministra e di chi opera nel sociale non è un semplice gesto formale, ma un segnale concreto di attenzione verso le persone cieche e ipovedenti e verso i servizi che ogni giorno cerchiamo di garantire. Continueremo a lavorare con responsabilità e spirito di comunità». L’Uici Ragusa prosegue così il proprio percorso di crescita e dialogo, confermando il ruolo centrale dell’associazione nel promuovere inclusione, autonomia e diritti per le persone con disabilità visiva.