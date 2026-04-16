Il Comune di Vittoria lancia un avviso ufficiale alla cittadinanza dopo la segnalazione di numerosi SMS sospetti relativi alla TARI. Diversi utenti, negli ultimi giorni, hanno ricevuto messaggi che invitano a contattare numeri telefonici per presunte comunicazioni urgenti sulla tassa rifiuti. Secondo quanto chiarito dall’amministrazione comunale, si tratta di messaggi fraudolenti, non riconducibili in alcun modo agli uffici dell’Ente.

L’allarme è stato diffuso per evitare che i cittadini possano cadere nella trappola e fornire inconsapevolmente dati personali o sensibili a soggetti non autorizzati. Il Comune ricorda infatti che le comunicazioni ufficiali avvengono esclusivamente tramite PEC, email istituzionali, posta ordinaria o il sito web dell’Ente, e che qualunque messaggio proveniente da canali diversi deve essere considerato sospetto.

Il fenomeno, come evidenziato anche da altre amministrazioni locali, non riguarda soltanto Vittoria: casi simili sono stati segnalati in diversi comuni italiani, segno di una campagna truffaldina più ampia che sfrutta il tema delle imposte locali per ingannare i contribuenti.

L’invito dell’amministrazione è quindi chiaro: non rispondere agli SMS, non chiamare i numeri indicati e non fornire alcuna informazione personale. In caso di dubbi, è consigliabile rivolgersi direttamente agli uffici comunali attraverso i canali ufficiali.

Un richiamo alla prudenza che si inserisce in un contesto in cui le truffe digitali continuano a crescere, sfruttando linguaggi e formati sempre più simili a quelli istituzionali. Il Comune di Vittoria ribadisce la propria attenzione sul tema e invita i cittadini a segnalare eventuali nuovi episodi.