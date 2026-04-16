Momenti di apprensione questa mattina in contrada Pozzo Bollente, nel territorio di Vittoria, dove è stato rinvenuto un ordigno bellico risalente con ogni probabilità al secondo conflitto mondiale. Il ritrovamento è avvenuto durante alcune attività agricole nella zona, quando gli operatori si sono accorti della presenza dell’oggetto sospetto e hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri artificieri del nucleo di Catania, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a delimitare il perimetro per evitare rischi alla popolazione e agli addetti ai lavori. L’ordigno, dopo le prime verifiche tecniche, è stato considerato potenzialmente pericoloso e sarà fatto brillare nelle prossime ore.

Le operazioni di neutralizzazione saranno eseguite dal genio guastatori dell’Esercito di Messina, specializzato nella bonifica di residuati bellici. Nel frattempo, la zona resta interdetta per consentire agli artificieri di operare in totale sicurezza.

Il ritrovamento conferma come, ancora oggi, il territorio ibleo possa restituire tracce del passato bellico, richiedendo interventi tempestivi e altamente specializzati per garantire la tutela dei cittadini (foto repertorio).