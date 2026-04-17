Momenti di tensione questa mattina alla periferia di Comiso, all’uscita in direzione Vittoria, dove un incidente stradale ha provocato il ferimento – per fortuna lieve – di una donna (foto Assenza).

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo su cui viaggiava la conducente avrebbe perso il controllo finendo per impattare lungo la carreggiata. L’urto ha attirato immediatamente l’attenzione degli automobilisti in transito, che hanno allertato i soccorsi.

La donna, visibilmente scossa ma cosciente, è stata assistita dal personale del 118 della postazione di Comiso, intervenuto con rapidità. Dopo le prime cure sul posto, è stata trasferita al Guzzardi di Vittoria per ulteriori accertamenti, dove le sue condizioni sono state giudicate non gravi.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Comiso, incaricati dei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro. A supporto della gestione del traffico, reso difficoltoso dalla presenza dei mezzi di soccorso, sono intervenuti i carabinieri di Comiso, che hanno regolato la viabilità per evitare ulteriori disagi.

Una volta concluse le operazioni di rito, è stato necessario mettere in sicurezza l’area. Un episodio che, pur senza conseguenze gravi, ricorda quanto sia fragile l’equilibrio sulle nostre strade e quanto sia fondamentale la tempestività degli interventi coordinati tra soccorritori, forze dell’ordine e operatori della sicurezza stradale.