Confcooperative territoriale Ragusa parteciperà all’evento conclusivo di “Radici – Semi di futuro nel territorio”, in programma domani, sabato 18 aprile, a partire dalle 17 al Bam – Break nell’Abitato Moderno, all’interno del Parco Giovanni Paolo II di Ragusa. L’ingresso è gratuito.

Il progetto Radici nasce come percorso di attivazione comunitaria, pensato per favorire connessioni reali tra persone, associazioni, giovani, imprese e realtà del territorio. Un’iniziativa che, nelle sue diverse edizioni e declinazioni nazionali, ha messo al centro temi come identità, partecipazione, creatività, sostenibilità e sviluppo locale, promuovendo laboratori, incontri, momenti artistici e spazi di confronto aperti. L’obiettivo è quello di “piantare semi di futuro”, generando nuove relazioni e stimolando energie positive all’interno delle comunità.

L’evento finale rappresenta il momento culminante di questo percorso: un’occasione per condividere esperienze, idee e visioni, ma anche per creare nuove connessioni tra cittadini, giovani professionisti, realtà associative e cooperative. Dopo gli interventi e le attività previste nel pomeriggio, la serata proseguirà con un momento informale in zona drink, accompagnato dalla musica live dei Rua Mediterranea, per favorire conoscenze, dialogo e nuove collaborazioni.

«Radici è un progetto che parla la lingua delle comunità – afferma Luca Campisi, presidente territoriale di Confcooperative Ragusa – e per questo Confcooperative non poteva che esserci. Crediamo profondamente nei percorsi che mettono insieme persone, idee e territori. Oggi più che mai c’è bisogno di spazi in cui i giovani possano esprimersi, confrontarsi e sentirsi parte di qualcosa. Radici fa esattamente questo: crea connessioni autentiche e genera futuro. La cooperazione è, da sempre, uno strumento per trasformare queste connessioni in progetti concreti, e continueremo a sostenere iniziative che rafforzano il capitale sociale della nostra provincia».

Sulla stessa linea il responsabile territoriale Emanuele Lo Presti, che sottolinea il valore generativo dell’iniziativa: «Radici è un invito a mettersi in gioco, a non restare spettatori. È un progetto che stimola creatività, partecipazione e senso di appartenenza. Per noi di Confcooperative è fondamentale sostenere percorsi che aiutano le persone a riconoscere il proprio potenziale e a metterlo al servizio della comunità. L’evento del 18 aprile sarà un momento di festa, ma anche un’occasione per immaginare insieme nuove possibilità per il territorio».

L’appuntamento è dunque per sabato 18 aprile, dalle 17, al BAM – Break nell’Abitato Moderno. L’invito degli organizzatori è semplice e diretto: “Porta un amico e la tua voglia di metterti in gioco. A tutto il resto pensiamo noi.” Confcooperative Ragusa rinnova il proprio impegno a favore di iniziative che promuovono partecipazione, innovazione sociale e sviluppo comunitario, confermando la centralità della cooperazione come motore di crescita condivisa.