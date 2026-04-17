Arrivano i momenti decisivi per l’Asd Giarratana Volley, impegnata su due fronti fondamentali per la conclusione della stagione sportiva. La formazione maschile di Serie C affronterà l’ultimo turno della regular season in trasferta, domani alle 18, sul campo dell’Ecoplast Volley Gela, capolista del girone. Una sfida di altissimo livello tecnico, che arriva al termine di un campionato condotto con continuità e determinazione, culminato, da parte dei rossoblù, con il secondo posto già matematicamente conquistato.

L’allenatore Gianluca Giacchi guarda alla gara con realismo e fiducia: «Andiamo a Gela consapevoli del valore dell’avversario, ma anche del percorso importante che i nostri ragazzi hanno costruito durante tutta la stagione. È l’ultima partita della regular season e vogliamo onorarla con la stessa intensità che ci ha accompagnato fin qui. Affrontare la prima della classe è sempre un banco di prova significativo: ci servirà per misurare il nostro livello e prepararci al meglio alle fasi successive. Sono orgoglioso di questo gruppo, della crescita tecnica e mentale che ha dimostrato e dell’identità che ha saputo costruire».

Parallelamente, la formazione femminile si prepara all’inizio dei play off promozione “Big” di Serie D. Le atlete guidate da Saro Corallo affronteranno nel primo turno il Viagrande, con gara d’andata in programma sabato 18 aprile e ritorno fissato per martedì 28 aprile. Una sfida impegnativa, che arriva al termine di una stagione regolare chiusa con merito nelle prime posizioni.

«I play off sono un campionato nel campionato – commenta l’allenatore Saro Corallo – e arriviamo a questo appuntamento con grande entusiasmo e consapevolezza. Le ragazze hanno lavorato con serietà, hanno dimostrato carattere e spirito di squadra, e ora meritano di giocarsi questa opportunità. Il Viagrande è una squadra solida, ma noi abbiamo le qualità per dire la nostra. Chiedo alle atlete di affrontare ogni punto con lucidità e coraggio: è il momento di trasformare il lavoro di un anno in un risultato concreto».

A chiudere il quadro è il presidente Salvatore Pagano, che sottolinea il valore complessivo del percorso societario: «Questi giorni rappresentano un passaggio importante per entrambe le nostre squadre. La maschile ha disputato una stagione straordinaria, sempre ai vertici del girone, e ora affronta l’ultima gara con la serenità di chi ha già dimostrato il proprio valore. La femminile ha raggiunto i play off con pieno merito e ora ha davanti una sfida che può regalare grandi soddisfazioni. Come società siamo orgogliosi del lavoro di tecnici, atleti e staff: Giarratana Volley sta crescendo, dentro e fuori dal campo, grazie a un progetto serio, condiviso e radicato nella comunità. Invito i nostri tifosi a sostenere entrambe le squadre in questo momento decisivo». L’Asd Giarratana Volley si prepara dunque a un weekend che può segnare due tappe fondamentali del proprio cammino sportivo, con l’entusiasmo di sempre e la determinazione che contraddistingue l’intero movimento.