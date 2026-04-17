A Monterosso Almo continua il clima di intensa devozione per i festeggiamenti dedicati a Maria Santissima Addolorata, regina e patrona principale del borgo montano. I fedeli stanno vivendo con grande partecipazione ogni appuntamento del programma, che in questi giorni sta entrando nella sua fase centrale.

Il fine settimana si apre oggi, venerdì 17 aprile, giornata che prevede alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta da don Andrea Pomillo. Il cammino spirituale proseguirà domani, sabato 18 aprile, quando alle 19 sarà celebrata l’Eucaristia presieduta da don Salvatore Converso, con la presenza dei diaconi della Diocesi di Ragusa. Un appuntamento che unisce la comunità in un clima di fraternità e preghiera.

La domenica, 19 aprile, offrirà un altro momento significativo del programma. Alle 19,30 è prevista la celebrazione eucaristica presieduta da don Gianni Mezzasalma, con la partecipazione di chi frequenta il seminario vescovile di Ragusa. A seguire, alle 20, in piazza Sant’Antonio si terrà la 37ª edizione della Sagra dei “cavatieddi”, un appuntamento che unisce tradizione religiosa e identità popolare, molto sentito da tutta la comunità. La serata sarà animata dal Trio musica e magia di Damiano Scollo.

Il ciclo di celebrazioni continuerà lunedì 20 aprile, con la messa delle 19 presieduta da don Gino Ravalli, altro momento di raccoglimento che accompagna i fedeli verso la settimana conclusiva della festa.

In questi giorni Monterosso Almo sta mostrando ancora una volta la forza della propria identità religiosa e comunitaria: ogni celebrazione, ogni incontro e ogni gesto di devozione confermano il profondo legame tra il paese e la sua Patrona.

«La nostra comunità sta vivendo questi giorni con un’intensità straordinaria», afferma l’arciprete don Innocenzo Mascali. «La partecipazione dei fedeli è il segno di una fede che continua a essere radice e sostegno per il nostro paese. Maria Addolorata ci accompagna e ci invita a riscoprire la bellezza di camminare insieme».