La Squadra Mobile della Questura di Ragusa, in sinergia con la Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Pozzallo, ha eseguito il fermo di due cittadini egiziani, ritenuti responsabili di aver condotto un natante carico di migranti dalle coste libiche a quelle italiane. L’unità, una barca in vetroresina di circa dieci metri con a bordo sessanta persone di varie nazionalità, è stata intercettata in mare aperto dalla Capitaneria di Porto. Gli occupanti sono stati tratti in salvo e successivamente scortati fino allo scalo di Pozzallo. Le indagini avviate da agenti e militari, corroborate dalle testimonianze raccolte tra i migranti e da riscontri fotografici, hanno permesso di identificare due uomini egiziani indicati come i presunti conducenti del mezzo durante la traversata dalla Libia. Alla luce degli elementi acquisiti, i due sono stati sottoposti a fermo con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Sono stati trasferiti nella locale casa circondariale e messi a disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa.