Il Lions Club Ragusa Host apre la Settimana dell’Ambiente, in programma dal 18 al 25 aprile, con un importante momento di confronto pubblico dedicato alle sfide ambientali e alla responsabilità collettiva verso il territorio. L’iniziativa si inserisce nel percorso che il club sta portando avanti durante l’anno sociale 2025‑2026 sotto la guida della presidente Carmen Occhipinti, che ha scelto di valorizzare in modo concreto le settimane del service promosse dal Lions International.

La presidente Occhipinti sottolinea come la Settimana dell’Ambiente rappresenti un tassello fondamentale del programma annuale: «Nel corso del mio anno di servizio lionistico ho voluto dare particolare rilievo alle settimane del service, trasformandole in occasioni di sensibilizzazione e azione concreta. La Settimana dell’Ambiente è un passaggio essenziale, perché riguarda il futuro della nostra città e delle nuove generazioni. È un tema che richiede consapevolezza, responsabilità e partecipazione attiva». Il programma prevede un insieme di attività che uniscono approfondimento, formazione e interventi operativi sul territorio. Accanto agli eventi principali, sono state organizzate iniziative di forte valore civico, come la raccolta e il corretto conferimento dei rifiuti elettrici ed elettronici in collaborazione con l’Amministrazione comunale, e la piantumazione di nuovi alberi in un’area verde della città, gesto simbolico e concreto di cura dell’ambiente.

Il momento centrale della settimana sarà il convegno “Ambiente, responsabilità, azione: il futuro si costruisce oggi”, in programma domani, sabato 18 aprile alle 8,30 presso la sala Avis di Ragusa. L’incontro riunirà esperti di rilievo nazionale e rappresentanti delle istituzioni, offrendo alla cittadinanza un’occasione di confronto autorevole sulle principali sfide ambientali contemporanee. Interverranno l’ingegnere Gianni Silvestrini, tra i massimi esperti italiani di energia rinnovabile, già consigliere al ministero dello Sviluppo Economico e direttore scientifico di QualEnergia.it e del Kyoto Club; il dottor Attilio Coppola, technical advisor di Iss International S.p.A., che approfondirà il significato e l’evoluzione del concetto di ambiente; l’ingegnere Donato Marcoccio, direttore tecnico della stessa società, che analizzerà il rapporto tra industria, impatti locali e strategie di transizione; l’ingegnere Salvatore Caldara, direttore del dipartimento Attività produttive e Impatto sul territorio di Arpa Sicilia, che illustrerà il ruolo dei controlli ambientali nella transizione ecologica; e il capitano Leonardo Miucci, comandante del Nucleo operativo ecologico dei carabinieri di Caltanissetta – sede di Gela, che approfondirà il tema della legalità come ecosistema e l’importanza dell’azione ispettiva a tutela del territorio e della sicurezza energetica. Sono inoltre previsti i saluti istituzionali del sindaco di Ragusa, del presidente del Libero consorzio, del questore, dei comandanti provinciali di carabinieri e Guardia di Finanza e degli assessori comunali all’Ambiente e al Verde pubblico. La presidente Occhipinti, che modererà i lavori, evidenzia il valore di questo appuntamento per la comunità: «Crediamo che parlare di ambiente significhi anche agire. Per questo abbiamo voluto affiancare al momento di approfondimento scientifico due attività pratiche che coinvolgono direttamente i cittadini. Il Lions Club Ragusa Host vuole essere parte attiva di un percorso che unisce conoscenza, responsabilità e impegno concreto. L’ambiente non è un tema astratto: è la qualità della vita, è il futuro dei nostri figli, è il modo in cui scegliamo di prenderci cura della nostra città». Il Lions Club Ragusa Host invita la cittadinanza a partecipare a questo importante momento di confronto e sensibilizzazione, con l’obiettivo di costruire insieme una cultura della responsabilità ambientale che possa tradursi in azioni durature e condivise.