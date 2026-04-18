Chiaramonte Gulfi si prepara a vivere la 3ª edizione del Primo Maggio, una giornata che, dopo il successo travolgente delle precedenti edizioni, torna a riempire il cuore del paese con dodici ore di musica no stop, spettacoli, sport, gusto e divertimento per tutte le età. Un appuntamento ormai atteso, capace di trasformare piazza Duomo e corso Umberto I in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove la comunità si ritrova, si riconosce e festeggia insieme.

Da mezzogiorno a mezzanotte, Chiaramonte Gulfi ospiterà un programma ricchissimo: esibizioni musicali, danza, animazione, attività sportive, degustazioni e la tradizionale Festa ra Scaccia, che celebra uno dei sapori più identitari della tradizione locale. Oltre a numerosi altri eventi in fase di definizione. L’evento è promosso dal Comune di Chiaramonte, con l’organizzazione della Consulta comunale giovanile e il supporto della Provincia di Ragusa oltre al sostegno dell’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro. C’è il supporto di Dinamika, della Pro Loco e del comitato provinciale Csen Ragusa.

Il sindaco Mario Cutello sottolinea il valore sociale e culturale dell’iniziativa: «Il Primo Maggio di Chiaramonte Gulfi non è solo un evento, ma un momento di comunità. È la festa del lavoro, della partecipazione e dell’identità. Vedere le nostre piazze riempirsi di famiglie, giovani, bambini e visitatori è la conferma che questa città ha un cuore vivo, capace di accogliere e di creare bellezza. Anche quest’anno abbiamo voluto offrire un programma ricco e inclusivo, perché il Primo Maggio appartiene a tutti».

L’assessore al Turismo, Spettacoli e Politiche giovanili Giancarlo Catania evidenzia il ruolo centrale delle nuove generazioni e delle realtà associative: «Questa terza edizione è frutto di un lavoro corale che coinvolge amministrazione, associazioni, volontari e soprattutto i giovani della Consulta. Abbiamo costruito un evento che parla linguaggi diversi, dalla musica allo sport, dal cibo alla cultura, per dare spazio a tutte le energie creative del territorio. Sarà una giornata intensa, colorata, piena di entusiasmo: un invito a vivere Chiaramonte e a sentirsi parte di una comunità che cresce».

Il Primo Maggio 2026 si conferma dunque come una delle manifestazioni più attese del calendario cittadino, capace di unire tradizione e innovazione, festa popolare e qualità artistica, in un clima di condivisione che rappresenta da sempre la cifra distintiva di Chiaramonte Gulfi. L’amministrazione comunale invita cittadini e visitatori a partecipare numerosi e a vivere insieme una giornata che promette emozioni, musica e convivialità.