La polizia di Stato ha arrestato un 19enne di nazionalità marocchina, sorpreso in possesso di un’arma da fuoco senza giustificato motivo. Durante i pattugliamenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria, gli agenti hanno fermato in una zona centrale della città un’autovettura con quattro persone a bordo. Nel corso delle verifiche, l’atteggiamento del giovane ha insospettito immediatamente i poliziotti. Sottoposto a perquisizione, sotto il sedile anteriore del passeggero è stata rinvenuta una pistola modello Kirma calibro 7,65, priva del tappo rosso, completa di caricatore e con un bossolo esploso.

Il 19enne ne ha dichiarato la disponibilità, senza tuttavia saperne motivare il possesso. All’interno dell’abitacolo è stata inoltre trovata una piccola quantità di hashish. Alla luce degli elementi raccolti, il giovane è stato arrestato e posto ai domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa. È stato inoltre segnalato alla Prefettura per la detenzione della sostanza stupefacente.